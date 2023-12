Questa colossale tomba è la più grande opera ingegneristica dell'Età della Pietra

Una grande tomba preistorica situata nel sud della Spagna, nota come il dolmen di Menga, è stata riconosciuta come una delle strutture più impressionanti del periodo neolitico. Costruito circa 5.700 anni fa, questo monumento incredibile contiene i resti scheletrici di diverse centinaia di individui antichi.

Quest'ultimo è stato costruito utilizzando una vasta gamma di tecniche ingegneristiche, tra cui impalcature estese, rampe e strade. Il dolmen di Menga, con il suo enorme coperchio di pietra del peso di 150 tonnellate, è il secondo più grande utilizzato in un dolmen neolitico. La struttura è stata descritta dai ricercatori come "il monumento in pietra più colossale costruito nel suo tempo in Europa".

Dopo aver analizzato i blocchi da costruzione di dimensioni eccessive del dolmen, gli autori dello studio hanno scoperto che gli antichi costruttori hanno scelto di lavorare con pietre morbide che richiedevano una notevole abilità tecnica e organizzazione logistica per essere erette. Utilizzando una serie di tecniche di analisi petrografica e stratigrafica, i ricercatori hanno appreso che le pietre di Menga sono "principalmente calcareniti, una roccia sedimentaria detritica scarsamente cementata paragonabile a quelle note come 'pietre morbide' nell'ingegneria civile moderna".

Tali pietre sono particolarmente difficili da trasportare senza danneggiarle, il che significa che chi ha costruito Menga deve aver pianificato il progetto meticolosamente (un po' come Stonehenge). Situato su una collina, il tumulo è stato accuratamente orientato per fornire "tre principali vantaggi locazionali". Ad esempio, la posizione del dolmen si allinea perfettamente con la vicina montagna nota come "Roccia degli Amanti" e il sorgere del sole, "che produce un complesso schema di luce e ombra all'interno della camera".

Inoltre, la posizione del sito leggermente al di sotto della cava che ha fornito le materie prime ha permesso agli antichi costruttori di trasportare le massicce rocce in una traiettoria costantemente in discesa. Infine, il substrato sulla cima della collina è considerevolmente più stabile rispetto ai circostanti terreni argillosi morbidi, fornendo così una base più solida e sicura per il dolmen.

Nonostante questi vantaggi, la natura porosa delle pietre utilizzate per costruire il tumulo le avrebbe normalmente rese vulnerabili ai danni causati dall'acqua. Per superare questo problema, i progettisti hanno isolato le pietre più grandi con grandi tumuli composti da "strati alternati di piatte pietre arenarie accuratamente interconnesse e terreno pressato".

Insomma, davvero incredibile! A tal proposito, dovete sapere che le piramidi non sono state costruite dagli schiavi.