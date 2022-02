Colossali 'mega alluvioni' antiche hanno inclinato la direzione della crosta terrestre

Durante l'ultima era glaciale della Terra sono state rinchiuse grandi quantità di acqua all'interno di enormi ghiacciai e, una volta che si sono sciolti, delle colossali "mega alluvioni" hanno scavato dei canali all'interno della crosta terrestre.

I resti di queste profonde cicatrici sono ancora visibili all'interno della parte orientale di Washington, in un'area ora conosciuta come Channeled Scablands. Gli esperti cercano da molto tempo di comprendere le dinamiche dietro questo evento, ma con scarsi risultati. Adesso una grande intuizione potrebbe aver risolto i loro dubbi.

Questi antichi ghiacciai erano così grandi e pesanti che inclinavano la crosta terrestre sotto di loro: dopo che il peso sarebbe stato rilasciato a causa dello scioglimento, anche la terra si sarebbe spostata, cambiando il corso della megainondazione. Così gli esperti hanno utilizzato delle simulazioni per verificare se questo "adeguamento isostatico glaciale" (chiamato GIA - "Glacial isostatic adjustment") abbia davvero influenzato la creazione dello Channeled Scablands.

"Il GIA ha causato la deformazione della crosta nella Channeled Scabland con tassi fino a 10 millimetri all'anno, ordini di grandezza superiori ai tassi di sollevamento tettonico regionali e, quindi, potrebbe aver influenzato il percorso delle inondazioni", notano gli autori dello studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

I ricercatori ritengono che la deformazione della crosta terrestre dovuta all'espansione e al contatto delle calotte glaciali avrebbe alterato l'elevazione del paesaggio di centinaia di metri tra 18.000 e 15.500 anni fa (sapete che è stato trovato un campione di acqua dell'ultima era glaciale?).

"Quando sei lì di persona, è pazzesco pensare all'entità delle inondazioni necessarie per scavare quei canyon, che ora sono asciutti", dichiara Tamara Pico, assistente professore di scienze della Terra e planetarie presso UC Santa Cruz. L'esperta menziona anche che le storie orali delle tribù di nativi americani nella regione includono riferimenti a massicce inondazioni. "Gli scienziati non sono stati i primi a capire il fenomeno", afferma infine Pico. "Potrebbero esserci state persone che hanno assistito a queste inondazioni".