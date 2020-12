Colossi del mondo tech bloccano certificato HTTPS usato per spiare utenti in Kazakhstan

Apple, Google, Microsoft e Mozilla hanno ufficialmente deciso di bandire dai loro browser web (rispettivamente Safari, Chrome, Edge e Firefox) un certificato HTTPS particolarmente dannoso utilizzato dal governo del Kazakhstan per intercettare il traffico degli utenti localizzati nella capitale Nur-Sultan.

Utilizzato per la prima volta il 6 dicembre, quando le autorità locali avrebbero costretto i maggiori provider Internet nazionali a impedire ai residenti della città di accedere a siti web internazionali, o comunque stranieri, senza un certificato speciale, secondo quanto riportato anche da ZDNet ha continuato a funzionare fino agli ultimi giorni in moltissimi siti tra cui il motore di ricerca Google, social network come Facebook, Instagram e Twitter e programmi dedicati all’entertainment come Netflix.

Il governo e le autorità kazake hanno affermato che si trattava di un “esercizio di formazione sulla sicurezza informatica per agenzie governative, telecomunicazioni e società private” dovuto dall’aumento degli attacchi informatici nel paese durante l’attuale pandemia di COVID-19. I suddetti colossi del mondo tech, però, non ci sono stati: secondo loro la spiegazione fornita dal governo del Kazakhstan non aveva alcun senso tecnico in quanto i certificati HTTPS in questione non impediscono attacchi informatici di massa e vengono usati solamente per crittografare e salvaguardare le ricerche online.

Alla luce di queste controversie, il certificato dannoso emesso dal governo locale è stato bloccato da Safari, Chrome, Edge e Firefox. In questo modo i cittadini di Nur-Sultan non potranno accedere ai siti Internet stranieri, ma il governo non potrà nemmeno intercettare i dati degli utenti.

