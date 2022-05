Colosso italiano del mondo tech acquista azienda tedesca per 100 milioni

Spesso guardiamo all'estero quando si fa riferimento ai colossi del mondo della tecnologia. Tuttavia, una recente acquisizione che ha attirato l'attenzione anche all'estero ci "ricorda" delle realtà nostrane.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, il colosso italiano dei pagamenti digitali Nexi ha acquistato interamente Orderbird, una startup tedesca con 14.000 clienti attivi che propone sistemi POS per i punti vendita e servizi correlati per ristoranti e simili. Secondo le fonti, la cifra in ballo per l'acquisizione ammonta ad almeno 100 milioni di euro (anche se TechCrunch fa riferimento alla possibilità che si arrivi in totale anche a 140 milioni di euro).

Nexi ha dunque messo in atto un'altra mossa non di poco conto, dopo la fusione relativa a Nets e SIA. In ogni caso, a quanto pare il colosso nostrano è riuscito a superare altre realtà estere per quel che riguarda le offerte di acquisizione relative a Orderbird, in quanto sembra che, ad esempio, anche il gigante statunitense Toast fosse interessato alla startup tedesca. Insomma, a quanto pare la realtà acquistata da Nexi era ambita un po' in tutto il mondo.

Per il resto, ricordiamo che Nexi è ben nota per le sue soluzioni POS e offre servizi e infrastrutture legati al mondo dei pagamenti digitali anche a banche, istituzioni, aziende e pubblica amministrazione. Potete in ogni caso approfondire questa realtà mediante il portale ufficiale di Nexi.