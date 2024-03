Colpaccio della Rai: in chiaro Roma-Milan ed Atalanta-Liverpool di Europa League!

Colpaccio della Rai dal fronte dei diritti tv sportivi. Come segnalato da Cronache di Spogliatoio su X e sui propri canali social Instagram, la TV di Stato ha messo a segno un vero e proprio colpaccio per gli appassionati di calcio.

La Rai infatti ha annunciato di aver acquisito, dopo Sky e DAZN, i diritti televisivi per la trasmissione della fase conclusiva dell’Europa League 2023/24, che vedrà impegnate ben tre squadre italiane.

In particolare, la TV di Viale Mazzini trasmetterà in chiaro il derby italiano fra Roma e Milan e le partite tra Atalanta e Liverpool. Ma non è tutto, perchè come spiegato dalla popolare pagina, da sempre molto informata su tutto quanto concerne il mondo del calcio, verranno trasmesse anche le successive partite fino alla finalissima, in caso di coinvolgimento di club italiani. Ciò vuol dire che sarà disponibile in chiaro almeno un’altra semifinale di Europa League, proprio in virtù del derby tra la squadra di De Rossi e quella di Stefano Pioli.

Ricordiamo che Sky e DAZN hanno anche acquisito i diritti tv perla Serie A fino al 2029, come ampiamente noto dalla scorsa estate quando si è conclusa la gara d’assegnazione dei diritti televisivi.

Cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere come sempre tramite la sezione commenti.

