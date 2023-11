Il colpevole dell'estinzione dei dinosauri potrebbe non essere un meteorite

Credi davvero che i dinosauri, i colossali rettili che hanno abitato il nostro pianeta, siano spariti a causa di un meteorite? Secondo questo nuovo studio, il vero colpevole dell’estinzione dei dinosauri è il... Cambiamento climatico, scatenato dalle massicce eruzioni vulcaniche.

L'indagine, apparsa su Science Advances con il nome di “Recurring volcanic winters during the latest Cretaceous: Sulfur and fluorine budgets of Deccan Traps lavas”, è stata scritta da Don Baker, professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie alla McGill University.

Gli studiosi hanno svolto delle ricerche concernenti le eruzioni vulcaniche avvenute nei Trappi del Deccan (India), un vastissimo bioma forgiato dalla lava fusa. Secondo gli esperti, l’eruzione di 1 milione di chilometri cubi di roccia, circa 65 milioni di anni fa, ha svolto un ruolo fondamentale nel raffreddamento del clima globale.

Nello specifico, 200.000 anni prima dell’estinzione dei dinosauri, nell’aria furono rilasciati dai vulcani un quantitativo di zolfo e fluoro tale da far abbassare drasticamente le temperature. Questo evento è conosciuto come inverno vulcanico (volcanic winter).

“La nostra ricerca dimostra che le condizioni climatiche erano quasi certamente instabili, con ripetuti inverni vulcanici che avrebbero potuto durare decenni, prima dell'estinzione dei dinosauri. Questa instabilità avrebbe reso la vita difficile a tutte le piante e gli animali e avrebbe posto le basi per l'estinzione dei dinosauri” spiega l’autore dello studio, il professor Don Baker.