Colpire una palla con una mazza è la cosa più difficile da fare nello sport

Colpire una palla con una mazza da baseball è forse la cosa più difficile da fare in qualsiasi sport importante. Avere uno "score" del 30% di successo, infatti, è un buon biglietto di ingresso all'interno della Hall of Fame.

Basti pensare che Ted Williams, uno dei più grandi battitori che abbia mai giocato nella Major League Baseball, ha concluso la sua carriera di 19 anni con una percentuale di successo del 34%, guadagnandosi l'ottavo posto nella classifica dei migliori cento giocatori di tutti i tempi.

La velocità media delle palle nelle Major League è di oltre 144 chilometri all'ora. Quando la palla arriva a queste velocità da meno di 18 metri di distanza, il battitore ha circa 150 millisecondi per decidere come colpire, lo stesso tempo di un battito di ciglia. Senza contare che la palla si trova nella "zona di impatto" per meno di 10 millisecondi.

Paul Sajda, professore di ingegneria alla Columbia University, studia i processi neurali coinvolti nel processo decisionale rapido. Confronta il tentativo di colpire una palla da baseball con il tentativo di colpire un proiettile con un altro proiettile. "Stai cercando di colpire qualcosa che si muove molto velocemente con qualcos'altro che si muove molto velocemente".

I battitori di successo sono eccezionali in due aree, secondo quanto riporta uno studio di Sajda. In primo luogo, colpire una palla da baseball non riguarda la velocità con cui un battitore può effettuare la battuta. Bensì la capacità di determinare in 150 millisecondi quando - in poche parole - eseguire la battuta. La seconda area importante è la capacità di un battitore di identificare i lanci. Per una persona comune, determinare la differenza tra una palla veloce e una palla curva è come determinare la differenza tra i volti di due estranei in 150 millisecondi.