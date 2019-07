Colpo di Amazon: il Roland Garros su Prime Video dopo 27 anni di Eurosport!

Continua l'avanzata delle piattaforme di streaming, che iniziano ad entrare prepotentemente anche nel settore sportivo. Come riportato da Il Sole 24 Ore, Amazon ha acquisito i diritti per la trasmissione del Roland Garros 2021, mettendo fine al dominio incontrastato di Eurosport che l'ha trasmesso negli ultimi 27 anni.

La Federtennis ha rivelato che grazie alla piattaforma del colosso di Jeff Bezos, gli introiti televisivi dello storico torneo di tennis francese aumenteranno del 25%, sfiorando quota 90 milioni di Euro, una cifra che sarà investita nella promozione del tennis nei paesi.

L'accordo sottoscritto tra le parti prevede uno spacchettamento delle partite tra Amazon Prime Video e France Television. La compagnia americana trasmetterà le partite del così detto "Lotto 2", ovvero quelle che si disputeranno sul campo "Simonne-Mathieu", insieme a quelle della sessione serale in programma dal 2020 sul "Philippe Chartier". Le semifinali e finali invece saranno trasmesse su entrambe le reti.

Non è da escludere che l'operazioni porti ad un cambio di orario per i match, per venire incontro alle esigenze di Prime Video. Sullo scenario che andrà a configurarsi in Italia non abbiamo molte indicazioni, ma non è da escludere che anche nel nostro paese la trasmissione possa essere affidata alla piattaforma, a discapito di Eurosport.