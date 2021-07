Colpo DAZN: trasmetterà anche l'Europa League e Conference League

Nel giorno in cui diventa attiva la nuova offerta DAZN, dalla piattaforma di streaming arriva un'altra importante novità. La società infatti si è assicurata i diritti per la trasmissione della UEFA Europa League ed il meglio della Conference League per i prossimi tre anni.

Attraverso questo duplice accordo con la UEFA, DAZN va a completare l'offerta di calcio internazionale composta già da tanti campionati esteri e dalla UEFA Champions League Femminile, oltre che dalla Liga, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Nello specifico, la piattaforma online ha portato a casa i diritti per la trasmissione in streaming pay di tutte le partite della UEFA Europa League, dalla fase a gironi alla finali ed il meglio della nuova UEFA Conference League che prenderà il via proprio quest'anno.

Insomma, si tratta di un ottimo colpo che rafforza ulteriormente l'offerta di DAZN nei confronti di quella targata Sky, che trasmetterà anch'essa la UEFA Europa League e la Champions League, oltre che 3 partite su 10 della Serie A per ogni turno.

Nella giornata di ieri, nel frattempo, DAZN ha siglato uno storico accordo con YouTube per la trasmissione in streaming gratuito della UEFA Women's Champions League a partire dalla prossima stagione per quattro anni. In giornata dovrebbe arrivare anche l'ufficialità della nuova offerta TIMVision.