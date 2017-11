Colpo Fox Sports: acquistati i diritti per il Mondiale per Club 2017!

Ottimo colpo messo a segno da, il canale presente nel pacchetto Sky e raggiungibile al numero 204. Gli abbonati, infatti, potranno vedere a partire dal prossimo 6 Dicembre la fase finale del Mondiale per Club 2017.

Si tratta della massima competizione internazionale per le squadre di club, che vede la partecipazione delle squadre che hanno vinto i rispettivi tornei continentali, tra cui il Real Madrid che lo scorso giugno si è aggiudicato la Champions League per la seconda volta consecutiva.

Fox Sports trasmetterà, in esclusiva ed in HD, tutti ed otto i match, in programma dal 6 al 16 Dicembre alle 18:00.

Tra le partecipanti, oltre alla corazzata guidata da Cristiano Ronaldo, figurano la vincitrice della Copa Libertadores (Gremio o Lanus, a seconda della squadra vincitrice), il Pachua (vincitore della Champions League del centro-nord America), la Wyhad Casablanca (che ha vinto la Champions League dell’Africa), la vincitrice della Champions League Asiatica (Al-Hilal o Urawa Red Diamonds), Auckland City (che ha vinto la Champions League oceanica) e l’Al-Jazira.

Ovviamente soddisfatto il direttore di Fox Sports, Marco Foroni, il quale ha affermato che “sarà un dicembre spettacolare per gli appassionati di Fox Sports dove quest’anno il Natale arriverà in anticipo. Prima il Mondiale per Club e poi il ‘Clasico’ tra Real Madrid e Barcellona del 23 dicembre regaleranno agli abbonati di Fox Sports il meglio del calcio mondiale con un’offerta ancora più unica nel panorama calcistico internazionale”.