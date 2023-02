Colpo grosso della Rai: su Rai 2 il Super Bowl 2023 in chiaro e streaming

Colpaccio della Rai, mentre è in corso Sanremo 2023. La TV di Viale Mazzini infatti ha annunciato di aver acquisito i diritti televisivi per la trasmissione in chiaro del Super bowl 2023, che sarà trasmesso su Rai 2 in Italia tra domenica 12 e lunedì 13 Febbraio dalle 00:15.

A sfidarsi allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, saranno i campioni della AFC dei Kansas City Chiefs ed i campioni NFC dei Philadelphia Eagles che hanno conquistato il 52esimo Super Bowl superando i New England Patriots.

Come sempre, c’è molta attesa intorno allo show di metà partita, che vedrà protagonista Rihanna.

La sfida sarà trasmessa a partire dalla mezzanotte ed un quarto su Rai 2, mentre l’anno scorso era stato trasmesso su Rai 1. Disponibile anche lo streaming su RaiPlay.

Il Super Bowl sarà trasmesso anche da DAZN a partire dalle ore 23:55 in streaming sulla piattaforma popolare per la Serie A.