Altro colpo per Huawei: non potrà più lanciare dispositivi con slot SD

Continua la settimana nera di Huawei, a seguito del ban di Trump che ha scatenato un vero e proprio effetto a catena che ha portato varie società della Silicon Valley ad interrompere i legami con il colosso delle telecomunicazioni cinese. L'ultima in ordine è un'associazione.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi negli ultimi giorni, gli Stati Uniti stanno facendo pressione sugli alleati affinché questi impugnino l'ordine esecutivo ed interrompano i rapporti con Huawei.

L'ultimo in ordine di tempo è la SD Association, il consorzio che dà ai dispositivi la certificazione per inserire gli slot per le memorie SD. L'associazione ha formalmente revocato la licenza ad Huawei che, di fatto, da oggi non potrà più realizzare prodotti con slot per schede SD e microSD. Ciò vuol dire che i futuri smartphone Huawei a raggiungere il mercato non potranno includere il carrellino per espandere la memoria.

Il mercato degli smartphone di recente ha cercato di andare oltre le memorie espandibili tramite schede SD, con dispositivi che arrivano a 512 gigabyte di storage. Lo standard però è particolarmente popolare nella fascia medio-bassa, anche a causa dei prezzi accessibili delle memorie, ecco perchè il colpo è durissimo per la società, che si aggiunge a quella su Honor 20 Pro che potrebbe non vedere la luce al di fuori della Cina a causa della mancata certificazione Android.