Colpo Iliad: acquista il 12% di Unieuro e diventa il primo azionista!

Colpaccio per Iliad. L'operatore telefonico, infatti, nella tarda serata di ieri ha annunciato di aver acquisito tramite la holding italiana Iliad Holding Spa una partecipazione pari al 12% del capitale sociale della catena di distribuzione d'elettronica Unieuro. Con questa operazione, l'operatore telefonico diventa il primo azionista del retailer.

"Siamo felici di entrare nel capitale di Unieuro per accompagnarli nella loro crescita a lungo termine. Apprezziamo la squadra Unieuro e condividiamo con loro valori fondamentali: una costante volontà di innovare, un forte spirito imprenditoriale e una vera attenzione alla qualità della relazione con gli utenti e i consumatori" ha affermato all'ANSA l'amministratore delegato di Iliad, Benedetto Levi.

L'Agenzia di Stampa riferisce che sulla base del valore dei titoli Unieuro, l'operazione sarebbe costata ad Iliad circa 53 milioni di Euro. Si tratta di un'acquisizione strategica, che permetterà ad Iliad di ampliare il proprio raggio d'azione ma che soprattutto pone la compagnia francese al di sopra di Amundi, che fino ad ieri era l'azionista principale di Unieuro con una partecipazione del 5%.

Non è chiaro se questo nuovo assetto porterà ad un cambio di strategia per Unieuro o no, ed a riguardo non sono state diffuse informazioni.

Di recente Iliad ha lanciato Giga 100, la nuova promozione da 9,99 Euro al mese.