Colpo per Amazon: trasmetterà 20 partite della prossima Premier League

Mentre in Italia la questione relativa ai diritti tv della Serie A 2018-2021 si fa sempre più confusionaria ed allo stesso tempo incerte, Oltremanica è da tempo chiaro quali saranno i canali che trasmetteranno quello che è a tutti gli effetti il campionato di calcio più importante al mondo, la Premier League.

Ai network tradizionali a partire dal prossimo anno si aggiungerà anche Amazon, che ha acquistato i diritti per lo streaming di venti partite, le quali verranno trasmesse in diretta sulla piattaforma Prime Video. Sebbene possa sembrare una vera e propria rivoluzione per il mercato, ci sono delle precisazioni doverose.

Gli abbonati potranno si vedere venti match, ma le dirette cominceranno solo nella prima metà di dicembre, e nella fattispecie saranno trasmesse le partite di metà settimana, non solo le partite del Boxing Day quindi.

Amazon nel comunicato sottolinea come questa sia una prima assoluta, destinato a segnare l'inizio di una rivoluzione per il mercato. La scelta del Boxing Day non è nemmeno casuale, perchè rappresenta da sempre una delle giornate più affascinanti e viste dell'intera stagione, in cui gli spettatori scelgono di passare il giorno di Santo Stefano a casa sul divano per godersi lo spettacolo. Uno spettacolo che negli ultimi anni è coinciso anche con big match.

La speranza di Amazon è che questo acquisto possa aumentare le iscrizioni a Prime Video, ma non sappiamo se queste saranno accessibili anche in Italia o meno.