Colpo Rai: i Mondiali di Qatar 2022 in esclusiva sulla TV di Stato, niente Amazon

Colpo di scena nella corsa all'assegnazione dei diritti tv dei Mondiali 2022. Nella serata di ieri avevamo dato quasi per certo il via libera ad Amazon e Rai ma come preannunciato da Il Sole 24 Ore, la TV di Stato ha piazzato il colpo grosso.

La Fifa infatti ha annunciato l'assegnazione in esclusiva alla Rai di tutte le 64 partite dei Mondiali di Qatar 2022 che andranno in scena nei mesi di novembre e dicembre del prossimo anno. Nulla da fare quindi per Amazon, che aveva accarezzato la doppietta dopo aver rilevato il pacchetto per la trasmissione della Champions League

A pesare sulla decisione di alzare l'offerta probabilmente è proprio la finestra temporale in cui si terranno i mondiali: in termini di raccolta pubblicitaria e di ascolti il periodo pre-natalizio è sempre stato florido, ecco perchè si tratta di un asset strategico.

"Alla Rai sono stati assegnati i diritti multipiattaforma per televisione, digitale e radio e fornirà una piattaforma di trasmissione estremamente forte per il torneo. La Rai, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite, offrirà anche un'ampia programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto. Almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse sul canale di punta dell'emittente, Rai 1, soddisfacendo gli obiettivi della Fifa di fornire un'ampia visibilità per le sue competizioni" si legge nel comunicato.