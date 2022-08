Colpo di scena: Apple potrebbe aumentare i prezzi degli iPhone 14 Pro

Mentre sembrano essere scongiurati i ritardi per la gamma iPhone 14, perlomeno secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, la prossima serie di smartphone Apple potrebbe essere al centro di un "colpo di scena" che potrebbe non piacere esattamente a tutti gli utenti. Infatti, si inizia a vociferare con insistenza di un possibile aumento dei prezzi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, nonché chiaramente a quanto scritto da Ming-Chi Kuo su Twitter, i costi della gamma iPhone 14 potrebbero risultare incrementati rispetto a quanto visto nel 2021 con la serie iPhone 13. Perché questo può essere definito un "colpo di scena" in un periodo non propriamente roseo come quello attuale? Semplice: recentemente i rumor si erano focalizzati su una Apple concentrata a mantenere i prezzi dello scorso anno.

Certo, non è la prima volta che si fa riferimento a potenziali rincari, ma i più recenti rumor avevano fatto sperare gli appassionati in un "contenimento dei costi". A quanto ammonta l'aumento? Non ci sono chiaramente conferme ufficiali al momento, quindi il tutto va preso con le pinze, ma secondo Kuo l'ASP, ovvero il prezzo medio di vendita, potrebbe salire del 15% rispetto alla serie iPhone 13.

Si fa in ogni caso riferimento ai costi legati agli Stati Uniti d'America, nonché in modo specifico ai modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Kuo non ha fatto riferimento alle cifre da cui potrebbero partire questi ultimi, ma secondo le fonti potrebbe risultare verosimile aspettarsi un rincaro di 100 dollari, ovvero prezzi di partenza di 1.099 dollari e 1.199 dollari, anziché di 999 dollari e 1.099 dollari (ovvero i costi di lancio di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, che ricordiamo da noi si sono poi tradotti in 1.189 euro e 1.289 euro).

Per ora la situazione non è del tutto chiara, ma ricordiamo che l'annuncio della gamma iPhone 14 potrebbe avvenire nella prima metà di settembre 2022, dunque potremmo non dover attendere troppo per scoprire se queste indiscrezioni risulteranno veritiere o meno.