Colpo di scena: dopo Apple, Jony Ive potrebbe diventare CEO Ferrari

In queste ore il mondo sta puntando gli occhi su Ferrari. Infatti, si sta cercando di comprendere quale potrebbe essere il prossimo CEO dell'azienda di Maranello, dato che Louis Camilleri, il precedente amministratore delegato, ha recentemente lasciato Ferrari per motivi personali.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Reuters e AppleInsider, la società di Maranello potrebbe presto vedere l'arrivo di una figura di spicco che si è fatta conoscere per il lavoro svolto in Apple. Più precisamente, le voci di corridoio delle ultime ore si soffermano su Luca Maestri, CFO dell'azienda di Tim Cook, e Jony Ive, storico designer dell'azienda di Cupertino.

L'indiscrezione sta facendo il giro del mondo e sta attirando le attenzioni anche del mondo tech, visti i nomi coinvolti. Si tratta infatti di due figure di spicco di Apple. Luca Maestri, vicepresidente e direttore finanziario dell'azienda di Cupertino, è tra i dirigenti più pagati al mondo, mentre Jony Ive è colui che ha "partorito" il design di alcuni dei prodotti più popolari della società di Tim Cook.

Nel frattempo, John Elkann è stato nominato amministratore delegato ad interim, fino a quando non verrà trovato un nuovo CEO.

Per quel che concerne i nomi dei candidati, ovviamente per il momento non c'è alcuna ufficialità. Bisognerà dunque attendere un po' di tempo per saperne di più.