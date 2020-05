Colpo di scena: OnePlus disabilita il filtro per 'vedere' dietro i vestiti anche in Global

La notizia relativa all'esistenza di un filtro in grado di "vedere" sotto alcuni vestiti e oggetti ha fatto il giro del mondo in breve tempo, tanto da "costringere" OnePlus ad effettuare alcuni aggiornamenti.

Tuttavia, tutti si aspettavano che l'azienda cinese disattivasse questo filtro tramite update solamente nella variante cinese della sua personalizzazione software, ovvero HydrogenOS. Infatti, la società aveva rilasciato alcune dichiarazioni in cui lasciava intendere che non prevedeva di disabilitare questa funzionalità su OxygenOS.

Nonostante questo, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizchina, in realtà l'ultimo aggiornamento OTA rilasciato da OnePlus per lo smartphone OnePlus 8 Pro ha rimosso il tanto discusso filtro a livello Global. Insomma, alcuni di coloro che hanno effettuato l'update hanno visto scomparire il filtro "Fotocromia".

In seguito alle domande degli utenti, un membro dello staff di OnePlus ha dichiarato che il rilascio dell'aggiornamento OTA è avvenuto per sbaglio. I dispositivi coinvolti sarebbero limitati, ma ovviamente la rimozione di questa funzionalità non è di certo passata inosservata. Il membro dello staff ha affermato che la funzionalità tornerà con il prossimo update OTA.

Stando anche a quanto riportato da XDA Developers, gli utenti che hanno ricevuto l'update hanno visto comparire, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, la scritta: "Il filtro Fotocromia è stato rimosso per aggiustamenti. Prevediamo che la funzionalità ritorni attorno a giugno, ma le tempistiche sono soggette agli ultimi annunci ufficiali".