Colpo di scena: Twitter include screenshot dei tweet di Elon Musk nella causa

Come se la vicenda dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk non fosse già abbastanza atipica, ora al tutto si aggiunge un ulteriore colpo di scena. Infatti, l'azienda ha deciso di includere screenshot dei tweet di Musk all'interno della causa legale.

Sì, avete capito bene: stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come si può vedere nel documento disponibile su DocumentCloud, il testo legato alla causa inizia con parecchie pagine che descrivono in modo "classico" la situazione, arrivando però ad attirare l'attenzione degli utenti a partire dalla pagina 10.

Il motivo? La presenza di assurdi tweet di Musk. La pagina che più di tutte ha scatenato l'ilarità del mondo del Web è la 33, in cui compare un messaggio di Musk che include una singola emoji (sì, proprio quella). Di lì in poi, la situazione si fa sempre più strana per un documento relativo a una causa legale, includendo anche messaggi privati inviati da Elon Musk a Parag Agrawal, attuale amministratore delegato di Twitter.

A pagina 57 si arrivano a includere dei meme, compreso quello su Chuck Norris. D'altronde, si fa riferimento a meme pubblicati direttamente da Musk. Insomma, il documento non è di certo passato inosservato, tanto che Elizabeth Lopatto di The Verge ha scritto: "la mia impressione, alla prima lettura, è stata che qualcuno si sia davvero divertito molto a metterlo insieme, anche perché è stato incluso lo screenshot del tweet con l'emoji della cacca".

Al netto di questo, la causa legale di Twitter è estremamente seria. Come andrà a finire la vicenda? Musk riuscirà a ritirarsi dall'acquisizione o la causa intentata da Twitter lo costringerà a completare il processo? Staremo a vedere. Stando a Engadget e Reuters, la prima udienza in tribunale si terrà il 19 luglio 2022.