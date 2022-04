Colpo di scena: Twitter potrebbe non essere interessata all'offerta di Musk

Si è conclusa da poco l'intervista di Elon Musk al TED2022, che sta facendo discutere il mondo tech per parecchie questioni. Uno dei principali argomenti trattati è chiaramente l'offerta che l'atipico imprenditore ha effettuato per acquistare Twitter.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e The Information, il consiglio di amministrazione della società potrebbe non essere interessato alla proposta presentata dal CEO di SpaceX per l'acquisizione del 100% del social network. Infatti, a quanto pare potrebbe esserci quello che qualcuno potrebbe considerare un "colpo di scena": la volontà di Musk non sarebbe stata ben vista dagli altri.

L'offerta sarebbe infatti stata considerata "sgradita" dal consiglio di amministrazione, che starebbe valutando di "mettere i bastoni tra le ruote" all'atipico imprenditore, mirando a mettere in atto mosse che renderebbero più difficile per Musk rilevare l'azienda. Voci di corridoio fanno riferimento alla possibilità che il mercato venga inondato di azioni, rendendo così per il CEO di SpaceX molto più costoso effettuare l'acquisizione.

In ogni caso, è bene specificare che per il momento si tratta solo di rumor, in quanto la situazione è in continua evoluzione e non c'è stato alcun annuncio ufficiale in merito a come Twitter intende rispondere all'offerta di Musk (ci sarà una riunione alle ore 23:00 italiane del 14 aprile 2022). Insomma, non c'è nulla di certo, ma di sicuro sono ore movimentate per il mondo tech.