Colpo di scena ai vertici YouTube: Susan Wojcicki lascia il ruolo di CEO

25 lunghi anni: questo è il tempo trascorso da Susan Wojcicki a lavorare su YouTube. Capite bene, dunque, quanto colei che dal 2014 ha rappresentato il CEO della piattaforma abbia contribuito a renderla il luogo virtuale che conosciamo oggi. Ora, però, è arrivato un annuncio che non esattamente tutti si aspettavano: Wojcicki lascia il ruolo di CEO.

Come riportato da Engadget, nonché come reso noto direttamente mediante il blog ufficiale di YouTube, quello che più di qualcuno potrebbe ritenere un "colpo di scena" vede in realtà di mezzo delle motivazioni personali importanti. Infatti, nella lettera di Wojcicki datata 16 febbraio 2023 si fa riferimento a questioni legate al quotidiano.

Più precisamente, l'abbandono del ruolo di CEO è legato all'avvio di un "nuovo capitolo" della vita di Wojcicki, che ha intenzione di concentrarsi maggiormente su salute e famiglia. Questo però senza dimenticare lo spirito di innovazione, in quanto si è fatto riferimento anche a "progetti personali legati alla passione".

Dopo 25 anni, colei che nel 1999 diventò il primo responsabile marketing di Google ha dunque deciso di separare, in modo pacifico, la sua strada da quella di YouTube. A prendere il ruolo di CEO è ora Neal Mohan, il vice de facto di Wojcicki. Quest'ultimo lavora in Google da parecchio tempo, ovvero dai tempi dell'acquisizione di DoubleClick. Si fa riferimento anche in questo caso a una figura non di poco conto, che ha contribuito al lancio di progetti come YouTube TV e Shorts.

In ogni caso, ci sarà una fase di transizione, in cui Wojcicki aiuterà Mohan a continuare al meglio il lavoro su YouTube. Inoltre, in futuro, l'ormai ex CEO continuerà a fare da Advisor a Google e Alphabet, ma chiaramente "l'abbandono" di Wojcicki, figura chiave di Google sin dagli albori, non passa inosservato ai vertici.