Colpo YouTube: firmato un accordo con Universal Music

ha annunciato la firma di un accordo pluriennale con, che andrà ad espandere il proprio servizio di sottoscrizione con il ricco catalogo di album ed artisti.

Universal, in un comunicato diffuso, ha affermato che questa nuova partnership fornirà agli artisti rappresentati dall'etichetta maggiore flessibilità e garantisce loro una maggiore quantità di diritti, ma rafforza anche l'impegno di YouTube nella gestione dei diritti musicali, un ambito molto discusso soprattutto di recente dopo le polemiche lanciate da molti artisti (come Taylor Swift) che si sono rifiutati di pubblicare gli ultimi album sui principali servizi di streaming musicali proprio per le questioni legate ai diritti musicali.

YouTube lo scorso mese di Maggio aveva firmato un accordo simile con Warner Music Group, in previsione del lancio del proprio servizio che, rumor alla mano, dovrebbe debuttare il prossimo mese di Marzo per mettersi in diretta concorrenza con Apple Music di Apple e Spotify, due giganti del settore che ad oggi hanno cannibalizzato il mercato.

La partnership con Universal Music Group è estremamente importante a livello strategico, dal momento che il catalogo dell'etichetta comprende artisti del calibro di Kanye West, Mariah Carey, Metallica, Coldplay, Lana Del Rey, Taylor Swift, Jay-Z ed altri top del settore.

Sugli accordi economici, però, ancora non siamo in grado di fornirvi alcun tipo di indicazione. Restano da capire anche i tipi di abbonamento che YouTube andrà ad offrire ai clienti.