Coltivare vino nello spazio? L'Italia al centro di una stranissima ricerca

È stata da pochi giorni annunciata un'iniziativa che vede gli occhi di tutto il mondo ancora una volta puntati sull'Italia. Poiché grandi produttori di vino infatti, siamo stati scelti per una tanto insolita, quanto importante ricerca scientifica che avverrà direttamente sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Il Forum Internazionale sulla Cultura del Vino è uno dei più importanti eventi per gli amanti del vino e si è da poco concluso a Roma. Protagonista indiscusso è stato Franco M. Ricci, Presidente della Fondazione Italiana Sommelier, che ha annunciato una nuova e straordinaria iniziativa che vede il nostro Paese nuovamente protagonista.

È innegabile che da sempre l'Italia rappresenti il punto di riferimento a livello mondiale per quanto concerne la produzione e la qualità dei vini, ragion per cui si è deciso di inviare alcune pregiate bottiglie direttamente sulla ISS, ovvero la Stazione Spaziale Internazionale. Nello specifico si tratta di: un Brunello di Montalcino, un Barolo, ed un Piano di Montevergine.

Non si tratta però di puro marketing. Parliamo infatti di una vera e propria ricerca scientifica, ed il progetto, denominato "Vino nello spazio", ha la finalità di studiare l'invecchiamento dei vini in orbita (che sembrerebbe essere decisamente maggiore che sul nostro pianeta) ed i vari micro-cambiamenti, confrontandoli poi con delle bottiglie rimaste qui sulla Terra in laboratorio.

Ad essere spedite saranno anche delle barbatelle (ovvero delle vere e proprie piantine), con l'obiettivo di riuscire magari ad attuare una vera e propria coltivazione nello spazio, studiando se e come ciò possa avvenire. Dunque sembra proprio che anche questa volta, non si possa parlare di veri e propri festini nello spazio, ma di pura e semplice scienza.