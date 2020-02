Coltivate in laboratorio piante da semi risalenti a migliaia di anni fa

Sono state fatte crescere, da un gruppo di scienziati Israeliani, una serie di piante ormai scomparse sbocciate da semi antichi di 2400 anni fa.

Il numero di antiche piante coltivate partendo da semi risalenti a migliaia di anni fa è sette. Sette specie vegetali, ormai estinte, che appartengono ad altrettante varietà di dattero hanno visto la luce e la cosa è incredibile se pensiamo che i semi sono rimasti attivi e vitali per un tempo compreso tra i 2400 ed i 1800 anni fa. A dare la notizia è l’Avara Institute for Enviromental Studies che si trova in Israele e che ha piantato il suo primo seme antico nel 2005.

Queste varietà di datteri erano molto presenti nell'antichità e venivano coltivate per il loro sapore estremamente dolce e per le loro presunte abilità nel combattere molte malattie. Nonostante, in passato, queste specie fossero estremamente famose e apprezzate, per via delle ripetute guerre e razzie le piantagioni vennero distrutte, decretando l’estinzione di questi organismi vegetali. Tuttavia i semi si sono, in qualche modo, conservati fino a noi e, dopo la loro scoperta in tre siti archeologici diversi, gli scienziati hanno provato a coltivare queste piante per riportarle in vita.

Gli esperti si sono anche chiesti come sia possibile che questi piccoli semi siano rimasti vitali per così tanto tempo: si parla, infatti, di più di un millennio. Probabilmente questi semi sono rimasti in vita grazie alla loro capacità di resistere a condizioni ambientali estremamente secche ed aride. E, infatti, il luogo in cui i semi sono stati trovati è estremamente secco e questo ha fatto sì che essi riuscissero a rimanere vivi ma in uno stato di quiescenza, come se fossero “addormentati”, fino a che non furono riportati alla luce dagli scienziati e posti in ambienti idonei al loro “risveglio” ed al loro sviluppo.