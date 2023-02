Coltivazioni indoor: Il segreto è nell'illuminazione a LED

Chi non vorrebbe un bell'orto nella propria casa? Pur non avendo a disposizione un giardino o terrazzo. Non solo per dare colore agli ambienti ma anche per far crescere le proprie piante aromatiche e non solo. Ora, ad aiutarci in questo percorso da "pollice verde", ci pensano i ricercatori della Purdue University. Scopriamo come.

Il team scientifico della nota università dell'Indiana, negli Stati Uniti, ha infatti progettato delle nuove illuminazioni a LED in grado di aumentare la resa, ed al contempo ridurre i costi energetici, per il settore dell'agricoltura verticale negli ambienti chiusi: la cosiddetta coltivazione indoor.

Gli esperti del settore, la dott.ssa Fatemeh Sheibani ed il professor Cary Mitchell, entrambi del Dipartimento di Orticoltura ed Architettura del paesaggio del College of Agriculture della Purdue, hanno sviluppato strategie di copertura ravvicinata e di illuminazione focalizzata, sfruttano proprio le speciali capacità dell'illuminazione a LED.

Il nuovo sistema di illuminazione, che non genera pressoché calore, funziona molto vicino alle piante senza però bruciarle. "Rispetto alle altre tipologie di illuminazione, questi LED sono relativamente freddi sulla superficie di emissione", ha spiegato la Sheibani.

Questo lavoro innovativo fa parte di un progetto più grande, chiamato OptimIA (Ottimizzazione dell'agricoltura indoor), guidato dalla Michigan State University, con collaboratori di diverse altre università come appunto la Purdue, la University of Arizona e l'Ohio State University.

Ad oggi, le coltivazioni indoor possono offrire ai consumatori solo verdure a foglia verde ed erbe aromatiche ma, a differenza dei prodotti coltivati ​​in giardini o campi tradizionali, la rapida crescita dei vegetali consente loro molti cicli colturali durante tutto l'anno.

"È il settore in più rapida crescita dell'agricoltura ad ambiente controllato. Ci sono sempre nuove startup in sviluppo nelle aree urbane, para-urbane ed in tutto il mondo", ha affermato il prof. Mitchell, come ad esempio la nuova frontiera del giardinaggio idroponico.

I LED sono il sistema di illuminazione preferito per l'agricoltura indoor, grazie alla loro efficienza energetica ed alla lunga durata. "Ora, grazie a questi nuovi miglioramenti, i LED hanno anche un'elevata efficacia fotonica, il che significa che l'energia elettrica viene convertita più facilmente in luce che le piante possono utilizzare in modo efficiente e senza sprechi", ha aggiunto la dott.ssa Sheibani.

Voi cosa ne pensate? Potrebbe essere la giusta direzione verso nuovi metodi di coltivazione? Sareste disposti ad utilizzare un sistema di mini-serra a LED nelle vostre case? Cosa coltivereste?

Crediti d'immagine: Comunicazioni della Purdue/Jessica Kerkhoff