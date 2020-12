Nelle colture di Chernobyl sono stati trovati livelli pericolosi di radiazioni

In un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Environment International, i ricercatori hanno scoperto che il grano, la segale, l'avena e l'orzo coltivati ​​vicino al sito nucleare di Chernobyl contenevano due isotopi radioattivi al di sopra dei limiti di consumo sicuro: lo stronzio 90 e il cesio 137.

Gli esperti, nel dettaglio, hanno analizzato 116 campioni di grano, raccolti tra il 2011 e il 2019, dal distretto di Ivankiv, in Ucraina, un luogo situato a circa 50 chilometri a sud della centrale nucleare; al di fuori della "zona di esclusione" di Chernobyl, un raggio di 48 km intorno alla centrale che, dal disastro del 1986, è rimasta disabitata. Questa zona potrebbe forse diventare, un giorno, patrimonio dell'UNESCO.

In particolare, i ricercatori hanno scoperto che gli isotopi radioattivi, prevalentemente lo stronzio 90, erano al di sopra del livello di consumo sicuro nel 48% dei campioni. Anche i campioni di legno, raccolti dalla stessa regione tra il 2015 e il 2019, avevano livelli dello stesso isotopo superiori al limite di sicurezza per la legna da ardere.

Sembra essere proprio questa radiazione nel legno a far diffondere le radiazioni nelle colture. Analizzando la cenere del legno dai forni a legna domestici, sono stati trovati livelli di stronzio 90 che erano 25 volte superiori al limite di sicurezza. La gente del posto usa questa cenere per fertilizzare i loro raccolti, che continuano a far circolare a loro volta la radiazione attraverso il suolo.

Secondo le simulazioni, però, potrebbe essere possibile coltivare colture nella regione a livelli "sicuri" se questo processo di contaminazione ripetuta cessasse. I ricercatori, infatti, stanno chiedendo al governo ucraino di ripristinare il programma di monitoraggio e creare un sistema per lo smaltimento corretto delle ceneri radioattive.

Recentemente un drone è entrato all'interno di un reattore della centrale.