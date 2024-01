Com'è stato accolto Apple Vision Pro negli USA? Ecco cosa dicono le recensioni

Dopo aver trattato le presunte vendite di Apple Vision Pro nella fase di preorder, è giunta l'ora di tornare a fare riferimento al visore da 3.499 dollari in arrivo il 2 febbraio 2024 negli Stati Uniti d'America. Infatti, all'estero sono uscite le prime recensioni ed è dunque il momento di vedere com'è stato accolto l'innovativo dispositivo.

Ebbene, come fatto notare anche da Gizmodo, nella giornata del 30 gennaio 2024, dunque essenzialmente a tre giorni di distanza dall'effettiva disponibilità nel mercato statunitense del visore, sono uscite un ampio numero di review, da quella di CNET a quella di Tom's Guide. Inoltre, il noto YouTuber Marques Brownlee ha pubblicato un video unboxing del dispositivo.

Insomma, per il visore di Apple è giunta l'ora di fare sul serio. Invitandovi ad approfondire i contenuti integrali per maggiori dettagli, in questa sede cercheremo comunque di effettuare un rapido resoconto di quanto evidenziato all'estero, per quanto ogni analisi presenti ovviamente le dovute divergenze.

A tal proposito, in molte recensioni si elogiano la qualità dei display mini-OLED 4K, l'hardware, l'hand tracking e il passthrough. In linea generale, tra l'altro, non sembrano essere in pochi coloro che pensano che si tratti del "visore all-in-one più avanzato" giunto finora sul mercato. Tra le varie pecche, però, vengono indicati spesso il peso del dispositivo, il battery pack dalla durata di due ore e la mancanza, in alcuni contesti, di app/casi d'uso pratici.

Per citare una recensione specifica, ovvero quella di The Verge, il voto è 7. Nella review, Nilay Patel descrive i display "una meraviglia tecnica", indicando anche la presenza del "miglior passthrough mai realizzato". Tra i pregi si elencano poi un'ottima integrazione con l'ecosistema Apple, il sistema di gestione delle finestre e il tracciamento di mani e occhi.

Tra le pecche, invece, si notano il prezzo elevato e il fatto che il passthrough può comunque risultare un po' sfocato in determinati ambiti. Da notare inoltre che, per quanto risulti un passo in avanti, il tracciamento di mani e occhi viene ancora definito a tratti "incoerente e frustrante". Inoltre, Patel afferma che la questione "Personas" è un po' "inquietante", nonché che in generale si fa riferimento a un tipo di esperienza "piuttosto solitaria".

Insomma, forse è il titolo della succitata recensione di CNET a racchiudere il sentimento generale che emerge da queste prime prove: "uno strabiliante sguardo a un futuro ancora incompiuto". Per il resto, non è ancora previsto l'arrivo di Apple Vision Pro da noi, quindi per il momento non possiamo che stare a vedere quanto accade all'estero.