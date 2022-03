Com'è andato il 2021 di Xiaomi? L'incredibile aumento del fatturato

Nonostante i miriadi di problemi che il mercato degli smartphone sta passando, ogni tanto arrivano anche delle buone notizie. Tra queste ci sono sicuramente i risultati di Xiaomi legati al 2021. Infatti, il brand è riuscito a tenere testa egregiamente alle difficoltà riscontrate dal settore.

Per intenderci, nella giornata del 22 marzo 2022 è arrivato l'annuncio tramite il portale di Xiaomi: il 2021 è stato un anno di crescita per l'azienda. Infatti, è stata fatta registrare una sana crescita annuale e il fatturato ha raggiunto ben 328,3 miliardi di RMB, ergo c'è stato un incremento del 33,5% rispetto al 2020. Insomma, nonostante quello che Xiaomi definisce in un comunicato stampa "scenario economico attuale altamente competitivo e ricco di sfide", il brand ha saputo dire eccome la sua.

Pensate che l'utile netto rettificato per il 2021 è stato di 22 miliardi di RMB, ovvero c'è stato un aumento del 69,5% rispetto all'anno precedente. Ma quali sono i punti chiave che hanno permesso a Xiaomi di consolidare la sua presenza sul mercato in questo modo? Secondo la società, le motivazioni sono da ricercarsi principalmente in "pochi" punti: solida crescita e quota di mercato record nelle spedizioni globali di smartphone, miglior competitività della fascia premium degli smartphone e costante crescita della strategia dual-brand, crescita del business AIoT e dei vantaggi dell'ecosistema intelligente, crescita solida dei servizi Internet e aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo e crescita dei talenti per guidare l'innovazione e il progresso tecnologico.

La parola chiave è dunque modello di business resiliente. È probabilmente proprio quest'ultimo ad aver permesso a Xiaomi, in condizioni non propriamente rosee per il settore, di continuare nonostante tutto a mantenere solida la sua crescita, mirando a uno sviluppo sostenibile.

Per il resto, ricordiamo che di recente è stata annunciata la gamma di smartphone Xiaomi 12.