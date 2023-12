Com'è andato il 2023 di Twitch? Rilasciate le statistiche della Community

Nel contesto del rilascio del Twitch Recap 2023, sono state rese note anche delle statistiche non di poco conto lato Community. Si va infatti dai "migliori numeri della community" alle emoticon di successo, passando per il picco di spettatori (con suddivisione per area).

Partendo da quest'ultimo, la zona "Europa, Medio Oriente e Africa" ha visto il suo picco di spettatori quando lo streamer ibai ha trasmesso un evento di boxe. In quel contesto sono infatti stati toccati i 10.600 utenti in simultanea. Tra l'altro, ibai viene messo in prima posizione tra i Content Creator più seguiti in quest'area. Qual è invece la clip più vista? Si tratta di "Fasted editing by Pharaonxvi", che ha fatto segnare 675.000 visualizzazioni.

Da notare che in America settentrionale è stato raggiunto un picco di ben 206.000 spettatori durante una live di QTCinderella. Potete in ogni caso venire a conoscenza dei dettagli direttamente mediante la pagina di Riepilogo del portale ufficiale di Twitch (dando chiaramente un'occhiata all'opzione "Community").

A livello generale una emoticon di successo è stata forsenE, mentre le visualizzazioni delle Storie sono state 104,7 milioni. I nuovi affiliati ammontano a 502.300, mentre i nuovi partner risultano 6.363. Infine, i tag unici in formato libero usati sono stati oltre 2 milioni.