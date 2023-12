Com'è andato il primo anno di ChatGPT? Ecco tutte le statistiche

Sembra ieri, eppure è già passato un anno dalla nostra prima, incredibile intervista a ChatGPT, il popolare chatbot sviluppato da OpenAI con cui abbiamo deciso di festeggiare il primo giorno del 2023.

Da allora, ChatGPT è diventato molto più di uno strumento per pochi eletti, facendo scoprire l'Intelligenza Artificiale e i modelli di linguaggio a milioni di persone in tutto il mondo.

Dalla prima fase come webapp, a maggio ha mosso il primo pesantissimo passo verso la popolarità definitiva, con il lancio dell'app iOS di ChatGPT, mentre gli utenti Android hanno dovuto attendere solo qualche mese in più prima di poterla installare sui propri dispositivi. Ma una cosa è certa: l'IA è qui per restare e a parlare sono i numeri.

Tra iOS e Android, infatti, i download combinati sono arrivati alla bellezza di 110 milioni, con circa 30 milioni di dollari di acquisti da parte degli utenti. Record che sarebbe stato anche incredibile, se solo non fosse stato stracciato dal lancio pirotecnico di Threads by Instagram, il social di microblogging di Meta.

Sempre parlando di cifre vertiginose, impressionante è anche il numero relativo ai download su Android durante la prima settimana, che raggiunse la cifra monstre di 18 milioni in meno di sette giorni. Successivamente l'app si è assestata su una cifra media di 4 milioni di download combinati a settimana (tra Android e iOS).