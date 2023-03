Ecco com'è cambiata nel tempo la nostra idea di Marte

Le prime informazioni su Marte, il quarto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, risalgono al 1964 in seguito alle missioni effettuate dagli US Mariner 4, i quali hanno contribuito ad attirare l’interesse della comunità scientifica sull’argomento.

Freddo, polveroso e secco queste furono le prime caratteristiche che sono state riferite dagli astronauti; diversi dati, invece, narrano la presenza di acqua liquida e tracce di metano nell’atmosfera. Sulla Terra, la maggior parte dell’idrocarburo gassoso è prodotto da organismi viventi, tutto ciò ci porterebbe ad avere speranza sulla possibilità di vita su Marte, anche se il gas potrebbe avere origini dai vulcani marziani.

Nel corso degli anni sono state raccolte diverse dichiarazioni sulla composizione del pianeta, a partire da Giovanni Schiaparelli, noto astronomo italiano la cui descrizione risale al 1877 dove mostrava il corpo celeste formato da una serie di strisce o canali; altre dichiarazioni, risalenti agli anni '60 e '70, ritraggono Marte come un pianeta molto arido, con condizioni metereologiche molto variabili e dove non c’è ombra di vita.

Nonostante nessun geologo sia mai stato sul globo rosso, disparate sono le teorie circa la genesi di Marte: una, ad esempio, individua nell’aggregazione di piccole componenti, presenti nel Sistema Solare, la causa della nascita dell’astro, il quale si sarebbe formato in circa 2-4 milioni di anni e non è mai avanzato oltre lo stadio embrionale planetario.

Infine, si ipotizza che in seguito al raffreddamento, ci sia stato un periodo di continuo bombardamento di meteore, dove seguirono uno o più periodi di intensa attività vulcanica. Quello che noi comunemente indichiamo come pianeta, si è ottenuto solo a seguito di un lungo periodo di raffreddamento.