Com'è cambiato il mondo in seguito allo stop delle attività umane durante il lockdown?

Durante la pandemia che ha fermato il mondo, abbiamo visto la natura che, nei giorni in cui l'essere umano era chiuso in casa, stava tornando a prosperare. Per questo motivo, il Museo di storia naturale della Gran Bretagna ha rilasciato diversi numeri davvero interessanti in merito alla questione.

"Le misure di blocco nel Regno Unito e in tutto il mondo hanno dimostrato che la qualità dell'aria può migliorare rapidamente", ha dichiarato la dott.ssa Carole Helfter, del Centro per l'ecologia e l'idrologia del Regno Unito. "È importante riconoscere che i gas serra sono di lunga durata, ma le lezioni apprese dalla pandemia da COVID-19 possono aiutare a definire le future strategie di mitigazione delle emissioni".

Per capire, la riduzione dell'inquinamento ha permesso a milioni di persone di vedere l'Himalaya dalla loro città natale per la prima volta. "Certamente, gli animali hanno notato che le persone semplicemente non erano così tanto in giro. Ma questi animali sono stati notati molto di più anche da noi umani", osserva il rapporto.

Nel Regno Unito, le segnalazioni di avvistamenti di fauna selvatica sul sito iRecord sono aumentate del 54% rispetto al 2019. In numeri assoluti, le osservazioni di farfalle e falene rappresentavano la metà dei rapporti, ma la crescita più rapida è stata negli avvistamenti di pipistrelli (una creatura ingiustamente presa di mira recentemente).

Anche gli uccelli da giardino sono stati visti più spesso, ma c'è stato un grande calo negli avvistamenti di avocette e falchi di palude. Nonostante le incertezze "questi dati sono incredibilmente preziosi per i ricercatori per capire meglio come sta andando l'andamento delle specie animali e vegetali in tutto il Regno Unito". Più in generale, gli autori sperano che le osservazioni servano a ricordare come il pianeta può essere "danneggiato o guarito" dai cambiamenti nelle attività umane.