Com'è la casa di Elon Musk? La risposta e questo video vi sorprenderanno

Il 2021 di Elon Musk si è aperto all'insegna dei rialzi per il titolo Tesla, le cui azioni sono aumentate di oltre il 500% negli ultimi mesi, una crescita che gli ha permesso di superare Jeff Bezos nella classifica dei più ricchi al mondo. Ma se vi state chiedendo dove vive il CEO sudafricano, questa notizia vi sorprenderà.

Un video infatti ha mostrato quella che potrebbe essere la casa di Elon Musk, progettata dalla startup Boxabl che è specializzata nella creazione di moduli abitativi facili da costruire. La compagnia vende anche case da 50mila Dollari, un costo che però non include quelli per le autorizzazioni e gli allacci delle forniture.

A quanto pare Musk avrebbe scelto proprio uno di questi moduli per vivere insieme alla compagnia Grimes ed il figlio nato qualche anno fa. Come si può vedere dal filmato, non si tratta di un'abitazione extralusso o una villa come quella di Iron Man, ma di una casa normalissima grande pochi metri quadri e sicuramente molto lontana dagli standard a cui ci hanno abituato i paperoni d'oro.

La scelta sarebbe andata su Boxabl e su un approccio di questo tipo in quanto Musk avrebbe puntato tutto sulla vicinanza al sito di lancio di SpaceX. Il sudafricano si sarebbe però tenuto una villa più grande, nella Bay Area, dove tiene eventi più grandi.

La stessa startup lo scorso anno aveva pubblicato un video da una casa costruita per un "cliente di alto profilo" a Boca Chica, dove si intravede anche un poster del razzo Falcon 9 di SpaceX sulla porta. Musk non l'ha mai confermato in via ufficiale, ma la connessione è immediata visto che la zona non brulica di VIP e celebrità.