Com'è fatto un chicken nugget? La verità vi sconvolgerà

Non c'è dubbio che le crocchette di pollo croccanti, impanate e disossate siano uno dei piatti più amati nei ristoranti fast food, autentiche delizie croccanti fuori e tenere dentro. Ma come sono fatti i chicken nuggets? La verità dimostrata dagli scienziati potrebbe sconvolgervi.

Dopo anni di ricerche abbiamo finalmente una risposta molto interessante, oltre all’analisi del processo di produzione come viene dichiarato dai giganti della ristorazione.

Quest’ultimo si suddivide come segue: prima di tutto, la carne del petto di pollo viene messa da parte in contenitori per preparare le crocchette, per poi finire in una sala di miscelazione assieme a condimenti vari e pelle di pollo. Una volta macinato il tutto, una macchina modella la carne nelle forme classiche, ricoperte dunque da uno strato di panatura (pastella leggera) e da un secondo strato di pastella di tempura più densa. I chicken nuggets vengono poi fritti e surgelati per essere spediti ai ristoranti.

Il tutto sembra abbastanza normale, se non fosse per la curiosità degli scienziati che, nel corso degli anni, hanno cercato di dimostrare come le crocchette di pollo vengano fatte anche con tessuto connettivo e parti di carcassa di pollo.

La speculazione è stata dimostrata in un grande studio dello University of Mississippi Medical Center, pubblicato nell’American Journal of Medicine ancora nel 2013. Dopo avere studiato le crocchette di pollo di due delle principali catene di fast food negli Stati Uniti, i ricercatori hanno concluso che la carne di pollo non era il componente predominante in nessuna delle crocchette. Anzi, si parla del 60% di grassi e del 18-19% di proteine, complice l’utilizzo di grandi quantità di grasso e piccole quantità di frammenti ossei e tessuto connettivo, come tendini e legamenti.

Il fattore che preoccupa maggiormente è l’allevamento dei polli per la produzione dei chicken nuggets, il quale richiede una crescita estremamente veloce dell’animale. Naturalmente, l’intero processo non è salutare né per i polli stessi, né per i consumatori che, infine, mangiano crocchette contenenti una varietà di conservanti e altre sostanze, con potenziali conseguenze negative sul nostro benessere.

In chiusura, vi rimandiamo a uno studio che dimostra perché il pollo crudo è pericoloso.