Com'è stato costruito il più grande arcipelago artificiale al mondo?

Una delle più iconiche opere presenti a Dubai, è senza ombra di dubbio Palm Jumeirah. Si tratta del più grande arcipelago di isole artificiali al mondo, dalla caratteristica forma di palma che ha iniziato la costruzione nel lontano 2001. Ma come si realizza una simile opera?

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato del tunnel sottomarino più lungo al mondo, mentre oggi ci concentreremo su di un’opera in grado di aggiungere ben 56 chilometri alla costa di Dubai. Come è facile immaginare, la sua costruzione è stata studiata nei minimi dettagli.

Anziché utilizzare i materiali da costruzione più "canonici" come l’acciaio e il cemento, il progetto ha utilizzato risorse naturali. Dai monti Hajar sono state estratte oltre 7 milioni di tonnellate di roccia, mentre la società olandese Van Oord ha iniziato a dragare circa 120 milioni di metri cubi di sabbia dal fondo del Golfo Persico. Sorge però spontanea una domanda: perché non è stata utilizzata la sabbia del deserto?

"La sabbia del deserto si liquefa una volta nell’acqua", ha spiegato Ali Mansour, che ha lavorato al progetto, alla CNN Travel. Ecco perché tutta quella limitrofa rappresentava un serio problema in caso di terremoti.

Gli ingegneri hanno quindi compattato la sabbia utilizzando una tecnica chiamata vibrocompattazione, progettata per stabilizzare il materiale e impedirgli di comportarsi come l’acqua. Tutto ciò non è però sufficiente.

Come potete osservare al seguente link, le lussuose isole sono infatti completamente circondate da un frangiflutti lungo 11 chilometri. Tutto ciò protegge ogni "fronda" dai danni causati dalle onde o dall’erosione della sabbia. Quando si realizzano opere ingegneristiche simili, ci sono però anche delle conseguenze negative.

La mancanza di onde ha portato ad esempio ad un ristagno d’acqua e la sua costruzione ha portato all’erosione della costa in altre parti, al deterioramento delle barriere coralline e a temperature generalmente più elevate.

Infine, dopo aver visto il magma più veloce mai registrato, è bene sottolineare come Palm Jumeirah non ospiti l'isola artificiale più grande del mondo. Sebbene sia il più grande arcipelago di isole artificiali al mondo, Flevopolder nei Paesi Bassi è l’isola più grande. Costruita nel 1968, l'isola di 972 chilometri quadrati funge da protezione dalle inondazioni e da ulteriore terreno agricolo.