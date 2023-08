Com'è fatta realmente la carne del kebab? Non è vero che c'è solo agnello

Il kebab, quel gustoso spuntino notturno che molti di noi hanno divorato dopo una serata biricchina, nasconde dei segreti che potrebbero sorprendere molti. Originario della tradizione turca, il döner kebab, che significa "carne arrosto rotante", è diventato un pilastro dei fast food in tutta Europa, ma cosa contiene veramente?

Se pensate che il kebab sia fatto solo di agnello, potreste doverci ripensare. Una recente indagine condotta dal programma televisivo "Food Unwrapped" ha svelato alcune verità per molti sconcertanti (ecco invece dove troverete il miglior kebab d'Europa).

Dopo aver prelevato campioni da diverse carni vendute in giro, solo uno su nove conteneva esclusivamente agnello. Gli altri erano un mix di pollo, manzo e persino maiale. Quest'ultimo ingrediente potrebbe destare preoccupazione tra i consumatori musulmani e ebrei, che potrebbero consumare involontariamente carne di maiale.

Come viene prodotto il kebab? Si inizia con pezzi di carne, spesso scarti dai supermercati, che vengono macinati. Questa poltiglia viene poi mescolata con sale, cipolla in polvere e proteine di soia. Il risultato finale è una carne che contiene circa l'85% di agnello (o altro tipo), con il resto composto da condimenti, agenti di carica (ovvero sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un cibo senza contribuire al valore energetico disponibile) e rusk, un ingrediente comune anche in salsicce e hamburger simile al pangrattato.

Vengono create delle forme a "dischi di carne" che vengono poi impilate attorno a uno spiedo centrale, separati da strati di pelle d'agnello per legare il tutto. Una volta formati, vengono rifilati nella tipica forma conica e sono pronti per essere cotti. Insomma, non è solo carne d'agnello come spesso si sente in giro, ma molto altro.

