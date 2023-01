Com'è iniziato il 2023 per il mercato criptovalute? Bitcoin e XRP crescono

Il terremoto causato da FTX nel mondo delle criptovalute ha portato a fine 2022 a un abbandono progressivo del settore da parte di molti investitori, tra timori di ripercussioni diffuse e, dunque, di perdite ingenti. Ma com’è iniziato il 2023 per le criptovalute? Osserviamo l’attuale situazione del mercato con una rapida rassegna.

I grafici in tempo reale offerti da CoinDesk mostrano una tendenza positiva generale per le principali crypto e per gli Altcoin, a partire dal Bitcoin: se nelle ultime 24 ore mostra una crescita dello 0,46%, rispetto a inizio mese si parla di un aumento di circa 900 dollari per singolo BTC, per un valore al cambio di 17.421,31 dollari. Ethereum nell’ultima giornata è nel limbo tra una lieve crescita e una leggera perdita ma, dai 1.196,33 dollari del 1° gennaio 2023, è salito a 1.333,55 dollari per ETH.

Molto più evidente è la crescita di XRP o Ripple che, nelle ultime 24 ore, ha registrato un aumento di 6,43 punti percentuali; nei primi undici giorni del 2023, invece, è salito da 0,3373 a 0,3722 dollari al cambio, comunque ben lontano dal massimo storico di 3,40 dollari. Tra gli altri Altcoin anche Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) e Stellar (XLM) sono tornati a quote più elevate rispetto agli ultimi giorni di dicembre 2022.

Naturalmente questa crescita non corrisponde per forza a un trend positivo anche per i prossimi giorni, come ci ha insegnato l’osservazione attenta della volatilità delle criptovalute. Insomma, il 2023 è iniziato positivamente per il settore e la situazione potrebbe migliorare ancora, ma meglio prestare sempre molta attenzione.

In tutto questo, Coinbase ha licenziato 950 persone.