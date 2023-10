Com'è fatto un iPhone 15? L'analisi dettagliata dei componenti interni

I nuovi iPhone 15 sono disponibili da poco nei negozi ma nel frattempo è già stato messo sotto torchio ed è passato sotto la lente d’ingrandimento di iFixit che, sul proprio canale ufficiale YouTube, ha passato al setaccio la scheda tecnica del nuovo smartphone made in Apple.

Nella fattispecie, il video teardown della popolare testata effettua un’analisi con un microscopio industriale DSX1000 che permette di ottenere una visione ancora più ravvicinata (a 7000x) della Dynamic Island.

Il giudizio finale però non è estremamente positivo in termini di riparabilità. I redattori osservano che nonostante Apple stia spingendo verso la modularità, se si parla di facilità di riparazione il colosso di Cupertino risulta ancora indietro alla concorrenza per la presenza del sistema che necessita che le componenti siano accoppiate all’IMEI del dispositivo, altrimenti non funzionano. Questa limitazione “danneggia i ricondizionatori e i riciclatori”, oltre che i centri di riparazione di terze parti. Per tale ragione, il punteggio di riparabilità è di 4/10.

L’analisi dettagliata può essere consultata direttamente sul sito di iFixit.