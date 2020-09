Ecco com'è la mascherina facciale di Apple progettata dal team di industrial design

Qualche settimana fa è emersa sul web la notizia relativa alla mascherina facciale chirurgica che Apple sta dando in dotazione ai propri dirigenti, impiegati e commessi degli Apple Store. Il popolare youtuber Unbox Therapy, sul proprio canale ufficiale YouTube ha pubblicato un "video unboxing".

Secondo quanto affermato, la mascherina facciale di Apple è stata progettata dal team che si occupa del design industriale dei prodotti che siamo soliti vedere nei negozi ed in strada. Sulla confezione campeggia la scritta "Designed by Apple in California", ma ciò che è particolare è il contenuto della confezione e soprattutto la composizione della stessa mascherina.

In ogni scatola sono presenti cinque mascherine sigillate individualmente, con tanto di adattatori che garantiscono una vestibilità più sicura. Sopra ogni confezione sono presenti anche le istruzioni su come indossarla, come lavare le mani correttamente e come aprire la mascherina.

Trattandosi di una mascherina chirurgica, è composta da tre strati di tessuto ed Unboxing Therapy osserva anche che "è più comfortevole di quelle tradizionali" ed è in grado di bloccare le goccioline di saliva.

Ai dipendenti e commessi viene data la possibilità di scegliere tra cinque diverse taglie: la mascherina a quanto pare può essere lavata fino a cinque volte, con massimo di otto ore di utilizzo prima di ogni lavaggio. Ovviamente, non è disponibile per il pubblico.

Con iOS 13.5 Apple ha velocizzato lo sblocco degli iPhone quando rileva che un utente ha la mascherina.