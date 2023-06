Com'è nata la vita sulla Terra? Rimarrai sorpreso dalla risposta

Un incredibile studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature condotta dall’Università della California, prova a dare risposta ad una delle domande più significative e ricorrenti che siano mai state poste da quando esiste l’umanità.

È ufficiale: è bastato un singolo fotone (quelle minuscole particelle che compongono la luce) per innescare la vita sulla Terra. Forse il luogo con più luce solare verrà ora rivalutato, ma tutto ciò per quanto possa apparire incredibile, è perfettamente logico considerando che grazie ai fotoni si avvia il processo di fotosintesi, ovvero quei processi chimici che rappresentano proprio la base della vita stessa.

I ricercatori hanno utilizzato nello specifico un batterio fotosintetico, che potrebbe rappresentare l’antenato evolutivo comune anche alle piante, estendendo ulteriormente l'importanza di tale scoperta. Naturalmente le sfide si sono rivelate tutt’altro che semplici da affrontare.

Per progettare un esperimento che riuscisse a "far vedere" i singoli fotoni, è stato infatti necessario riunire ricercatori con competenze molto diverse, che spaziavano ad esempio dalla fisica quantistica alla biologia, passando per la biochimica.

"È stata un’esperienza nuova per chi studia la fotosintesi, perché normalmente non si usano tutti questi strumenti, ma è stata una novità anche per chi si occupa di fisica quantistica, perché di solito non applicano queste tecniche a sistemi biologici complessi", afferma Birgitta Whaley, co-autrice dello studio.

Dopo aver scoperto che sulla Terra i giorni non sono sempre stati di 24 ore, ecco dunque l’ennesima curiosità atta a spiegare meglio come sia nato tutto ciò che circonda.

"Un'enorme quantità di lavoro, sia teorico che sperimentale, è stata fatta in tutto il mondo cercando di capire cosa succede dopo che un fotone è stato assorbito. Ma fino ad oggi nessuno si è occupato del passaggio iniziale, cioè se un singolo fotone sia sufficiente per avviare l’intero processo", commenta Graham Fleming, uno degli autori dello studio.