Com'è nato l'AK-47? Ecco la storia del fucile d'assalto russo più famoso della storia

Durante la Seconda guerra mondiale, il fucile tedesco Sturmgewehr 44 colpì particolarmente i sovietici. L’arma era il perfetto connubio tra la precisione di un fucile e la potenza di fuoco di un mitragliatore. I russi iniziarono immediatamente a sviluppare la propria versione, al fine di sostituire i mitragliatori PPSh-41.

Sulla falsa riga del nostro articolo sulle armi che Putin potrebbe utilizzare contro l'Ucraina, vi proponiamo la storia e le dinamiche che hanno dato origine al fucile d'assalto che conosciamo tutti.

Tutto partì da una cartuccia M43 da 7,62 × 39 mm finita nelle mani di Mikhail Kalashnikov. L’artigiano d’armi, per un concorso di progettazione nel ‘44 organizzato dall’URSS, realizzò una carabina a pistoni da 7,62 × 39 mm, a gas, semiautomatica… Insomma, una rivisitazione dell’americana M1 Garand. Questo nuovo fucile apparteneva alla stessa classe della carabina Simonov SKS-45, arma che vincerà la competizione.

Nel 1946 ci fu un nuovo concorso di sviluppo e Kalashnikov presentò i fucili AK-1 e AK 2. Erano due prototipi che richiamavano ancora il modello del ‘44. Tuttavia, Mikhail riuscì a passare al secondo round della competizione, probabilmente grazie al caricatore curvo da 30 colpi, che supportava l’arma.

Questi modelli, noti anche come AK-46, avevano un otturatore rotante, un ricevitore in due parti con alloggiamento separato dell'unità di attivazione, selettori di sicurezza e fuoco separati e una maniglia di ricarica non alternativa situata sul lato sinistro dell'arma. Alla fine del 1946, mentre i fucili venivano testati, uno degli assistenti di Kalashnikov, Aleksandr Zaitsev, suggerì un'importante riprogettazione per migliorare il fucile.

Nel novembre 1947 fu completato il nuovo prototipo… Sì, proprio lui, il celebre AK-47. Utilizzava un pistone a gas sopra la canna. Il ricevitore superiore e quello inferiore sono stati combinati in un unico corpo. Anche il selettore e la sicura sono stati sintetizzati in un'unica leva di comando sul lato destro del fucile. Nel 1949 fu ufficialmente adottato dall'esercito sovietico come "Fucile Kalashnikov da 7,62 mm (AK)".

"Ero in ospedale, e un soldato nel letto accanto a me mi chiese: 'Perché i nostri soldati hanno un solo fucile per due o tre dei nostri uomini, quando poi i tedeschi hanno armi automatiche?' Così ne ho progettato uno tutto nuovo. Ero un soldato e ho creato una mitragliatrice per un soldato. Si chiamava Avtomat Kalashnikova, l'arma automatica di Kalashnikov, l'AK, e riportava l'anno della sua prima fabbricazione, il 1947", con queste parole, il creatore dell’AK-47, non sapeva di star descrivendo quello che sarà il fucile d’assalto più iconico della storia.

Per quei pochi gatti che non conoscono la potenza di quest'arma, sappiate che esiste un video pubblicitario che mostra com'è farsi sparare addosso da un AK-47.

