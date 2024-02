Com'è nato YouTube? La storia inizia per certi versi da PayPal

Sono ormai passati 19 anni dalla nascita di YouTube (si fa riferimento a una fondazione avvenuta il 14 febbraio 2005), ma la piattaforma è ancora oggi ai vertici del mondo dell'intrattenimento Web. Com'è nata quest'idea? Non esattamente tutti potrebbero sapere che, per certi versi, tutto è partito da PayPal.

Sì, avete capito bene: la storia dell'iconico servizio, acquistato nel lontano 2006 da Google, si incrocia con quella del colosso dei pagamenti digitali. Per comprendere meglio la questione, così come indicato anche da Business Insider, bisogna però tornare un po' indietro nel tempo, ovvero alla succitata fondazione dell'azienda.

I co-fondatori di YouTube sono infatti Jawed Karim, Chad Hurley e Steve Chen, che all'epoca erano dei ragazzi che avevano un'esperienza lavorativa in comune. Certo, si tratta di ex dipendenti di PayPal, che hanno lavorato in quest'ultima nei primi anni di attività. Tra l'altro, uno dei primi investitori di YouTube, ovvero Roelof Botha (partner di Sequoia Capital), ha lavorato con i co-fondatori proprio in quel di PayPal.

Insomma, per certi versi YouTube e PayPal risultano collegate. Al netto di questa curiosità, è noto che l'idea originale per la piattaforma era quella di creare un sito Web di dating con video. Non è un caso, d'altronde, che la fondazione sia avvenuta nella giornata di San Valentino. L'idea del portale di incontri non è propriamente andata come sperato e il resto è storia, ma adesso siete a conoscenza di come tutto è iniziato. Per il resto, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata anche al nostro approfondimento sul progetto YouTube legato al dating.