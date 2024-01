Un progetto unico nel suo genere in Francia sta prendendo vita: la costruzione di Guédelon, un castello medievale realizzato con metodi e strumenti storici del XIII secolo. Iniziato 26 anni fa, il progetto Guédelon Castle coinvolge circa 70 artigiani e artigiane che lavorano utilizzando solo tecniche medievali autentiche.

Ogni anno, centinaia di migliaia di visitatori si recano a Guédelon per osservare la costruzione del castello, i suoi interni e persino il giardino storico. Il progetto è nato da un'idea di Michel Guyot, un imprenditore francese che, insieme a collaboratori, ha deciso di costruire questo edificio completamente nuovo in stile medievale (sperando che non venga mangiato alcun cadavere).

L'obiettivo era evitare le limitazioni imposte dalle rovine esistenti e creare un'opera che riflettesse fedelmente l'architettura e le tecniche costruttive del XIII secolo. Questo ha richiesto l'impiego di artigiani specializzati in diverse discipline, come muratura, fabbro, carpenteria, tintura e allevamento di animali. Il cantiere di Guédelon è diventato una vera e propria comunità, con una gru funzionante basata su disegni contemporanei e la capacità di sollevare fino a 450 chilogrammi alla volta.

La costruzione in pietra è una caratteristica distintiva del progetto, con blocchi di pietra lavorati a mano e trasportati al sito di costruzione. Anche il legno gioca un ruolo cruciale, utilizzato per sostenere la posa della muratura e per costruire strutture interne come tetti e impalcature. Il sito di Guédelon è considerato un progetto di archeologia attiva, dove il lavoro tradizionale aiuta gli studiosi a comprendere meglio come venivano costruiti i castelli medievali. Il processo di costruzione lungo e meticoloso è diventato una parte significativa della carriera di molti lavoratori.

