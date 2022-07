Ma com'è possibile? Il Monte Everest e cresciuto di quasi un 1 m, ecco il motivo

Non ci meraviglieremmo mai nel sentire che un “baobab” è cresciuto in altezza... Ma com’è possibile che ciò è avvenuto per una montagna? E non una qualunque, la più grande del mondo: il Monte Everest. A comunicarcelo sono la Cina e il Nepal, sottolineando che il il rilievo è cresciuto di 0,86 metri in più rispetto al calcolo originario.

La nuova altezza ora consta di 8.848,86 metri. La precedente misurazione ufficiale cinese, di 8.844,43 metri, aveva messo la montagna quasi quattro metri più in basso di quella del Nepal. L'accordo per annunciare congiuntamente la nuova misurazione del punto più alto della Terra è stato raggiunto durante la visita del presidente cinese Xi Jinping nella capitale nepalese, Kathmandu, lo scorso anno.

C’erano due scuole di pensiero attorno alla misurazione della montagna: la Cina, riteneva che anche la neve dovesse esser tenuta in considerazione per il calcolo dell’altezza, mentre il Nepal propose di limitarsi solo all’altezza della roccia effettiva.

Visti i punti di vista differenti, entrambe le nazioni, nel 2012, si sono rimesse a lavoro per calcolare l’altezza della montagna, cercando di trovare un punto d’incontro e "mettere le cose in chiaro una volta per tutte".

L'altezza di 8.848 metri misurata dal Nepal per il Monte Everest è stata determinata dal Survey of India nel 1954 (un’agenzia di ingegneria specializzata nella mappatura, in India), ma per la prima volta il paese ha ora condotto la propria misurazione della vetta. Quattro geometri nepalesi hanno trascorso due anni ad addestrarsi per la missione, prima di dirigersi verso il vertice.

"Prima di questo, non avevamo mai effettuato la misurazione da soli", ha detto a BBC Damodar Dhakal, portavoce del dipartimento di indagine del Nepal. "Ora che abbiamo una squadra giovane e tecnica [che potrebbe anche andare in vetta all'Everest], potremmo farcela da soli", ha affermato Dhakal.

Il capo geometra del Nepal, Khimlal Gautam, ha perso l'alluce per cause di congelamento mentre era in vetta per installare l'attrezzatura per la misurazione dell'altezza l'anno scorso (e anche lì sono state trovate delle microplastiche). Per ridurre al minimo gli errori dovuti alla luce solare, la scalata dell’Everest iniziò alle ore 03:00. Con le moderne tecnlogie e con le dovute considerazioni, possiamo affermare che il Monte Everest è alto 8.848,86 metri.

Rimanendo in tema, sapevate che il ghiacciaio più alto dell’Everest ha perso la bellezza di 2000 anni di ghiaccio.