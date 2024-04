Com'è possibile che in questo luogo la temperatura è cambiata di 40 gradi in 24 ore?

A Loma, in Montana, si è consumato un episodio per gli annali meteorologici. Tra il 14 e il 15 gennaio 1972, la cittadina è stata teatro di un'impressionante variazione termica: in sole 24 ore, la temperatura è schizzata da -54 a 49 gradi Fahrenheit: un'incredibile escursione di 103 gradi (circa 40 gradi).

Questo fenomeno senza precedenti ha dimostrato quanto estremi possano essere i capricci della natura, soprattutto in località come Loma e la vicina Great Falls, dove il clima può passare rapidamente da condizioni polari a temperature primaverili. L'artefice di questa danza termica è stata una battaglia atmosferica su più fronti.

Inizialmente, un'ondata di aria artica ha avvolto Great Falls il 11 gennaio, portando con sé condizioni di gelo pungente. Le raffiche di alta pressione provenienti dai poli, notoriamente responsabili di cieli limpidi, hanno contribuito a far precipitare le temperature notturne ben al di sotto dello zero, grazie anche alla mancanza di nuvole che funzionano come un mantello isolante. Il cambio di scena è avvenuto con l'arrivo di un vento Chinook, spirato dalle Montagne Rocciose, capace di trasformare un gelo tagliente in un calore accogliente in poche ore.

Questi venti, detti anche "mangianeve", hanno la particolarità di scaldarsi man mano che scendono verso valle, a causa dell'aumento della pressione atmosferica. Il fenomeno non si è limitato a un singolo evento. Nei giorni successivi, masse d'aria fredda si sono alternate a quelle calde, generando un continuo alternarsi di temperature che ha reso il clima di Great Falls e Loma un vero e proprio campo di battaglia atmosferico.

A tal proposito: qual è il posto più freddo della Terra? E qual è stata la temperatura massima mai raggiunta?

JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti oggi su