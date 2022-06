Com'è fatto un processore AMD Ryzen 7000? Lo rivela il primo delid

Dopo aver scoperto i possibili prezzi delle schede madri per i Ryzen 7000, ogni giorno che passa ci si avvicina a grandi falcate verso il reveal di queste CPU destinate a rivoluzionare l'offerta del team rosso.

Con un colpo di spunga, infatti, AMD riscriverà le regole del mercato cambiando socket con AM5, interfaccia (con il passaggio da PGA a LGA) e persino l'aspetto dei suoi nuovi processori, con una forma che ricorda vagamente le controparti Intel ma con bordi frastagliati (e confermati negli ultimi giorni grazie a un clamoroso leak di MSI sui Ryzen 7000).

A finire al centro dell'attenzione, nelle ultime ore, è stato proprio l'heatspreader dei Ryzen 7000 per via del primo delid immortalato in foto e apparso in rete. Per intenderci, si tratta di una pratica che consiste nello "scoperchiamento" della porzione metallica del processore dalla sua sede, pratica che negli anni è stata utilizzata per sostituire il tramite termoconduttivo di fabbrica con uno third party per migliorare l'efficienza termica del pacchetto. In questo caso, il fine si suppone che sia in realtà puramente divulgativo, dal momento che si tratta di CPU non ancora in commercio e al centro dei rumor ormai da mesi.

Negli scatti, recuperati e ripubblicati da TechPowerUP, è possibile vedere innanzitutto la forma della placca metallica e il suo notevole spessore. Al netto di ciò, l'immagine ci racconta anche altro prestando attenzione alle zone di contatto disegnate sull'IHS.

Tanto per cominciare, non ci sarebbero sigillanti ma solo della banale colla a tenere insieme il pezzo alla board di silicio. Questa scelta sarebbe stata effettuata per un semplice motivo: come dimostrano gli evidenti segni sulla placca metallica, infatti, sembra che i chiplet e l'I/O die siano saldati.

Perché AMD abbia optato per questa strategia non è ancora dato saperlo, ma possiamo immaginare che sia stata presa questa direzione per efficientare lo scambio termico. Una cosa è certa: la CPU deliddata per questa prova probabilmente non funzionerà più.