Com'è diventato ricco Bill Gates? Ecco i passaggi chiave della carriera

In seguito all'approfondimento relativo ai primi passi di Bill Gates nel mondo del lavoro, torniamo a soffermarci, questa volta in modo più ampio, sulla carriera del fondatore di Microsoft.

Non esattamente tutti sono a conoscenza di quali sono stati i passaggi che hanno dato una svolta alla vita di Gates. In questa sede cercheremo dunque di spiegare in modo rapido quelle che sono state le principali attività lavorative che hanno portato il fondatore di Microsoft al top del mondo. Abbiamo già trattato su queste pagine l'andamento scolastico di Bill Gates, dunque ci focalizzeremo sul mondo del lavoro.

Il primo progetto in grado di fruttare un po' di soldi arrivò nel 1972, quando Bill era ancora uno studente. In quell'anno, insieme al compagno Paul Allen, Gates fondò la Traf-O-Data. Quest'ultima era la prima società di Bill e Paul, con la collaborazione di Paul Gilbert. Di cosa si occupavano i tre? La Traf-O-Data puntava a realizzare un computer in grado di leggere ed elaborare i dati relativi al rilevamento del traffico. Il successo non fu clamoroso, ma fruttò circa 20.000 dollari.

Da quest'esperienza Gates maturò inoltre conoscenze utili per il suo futuro lavorativo. Infatti, l'intuizione di Bill e Paul, che si può per certi versi considerare la vera svolta, arrivò nel 1974, quando approdò negli USA l'Altair 8800. Si trattava di uno dei primi microcomputer: Gates aveva compreso che di lì a poco ci sarebbe stata l'ascesa dei personal computer.

In questo contesto, Bill e Paul capirono che sarebbe servito il software. I due collaborarono dunque con la MITS, l'azienda produttrice dell'Altair 8800, riuscendo a portare a termine il progetto Altair BASIC, basandosi anche su quanto appreso nell'ambito di sviluppo software negli anni della Traf-O-Data.

A questo punto, le basi per la fondazione di Micro-Soft nel 1975 c'erano tutte. La vita di Bill, dopo aver deciso di abbandonare gli studi presso l'Università di Harvard, cambiò per sempre: l'Altair BASIC venne distribuito in esclusiva da MITS fino al 1977, ma in seguito ci fu l'epoca del grande successo di Microsoft BASIC, che alla fine del 1978 faceva già registrare incassi per oltre 1,3 milioni di dollari. Quanto avvenuto in seguito è ben noto.