Com'è stata scattata questa fotografia dall'alto nel 1860? Non è come pensi

James Black mosse i primi passi all'interno del mondo della fotografia grazie alla collaborazione con John Whipple, un grande fotografo che fu capace di catturare le prime fotografie della Luna e di produrre immagini di stelle.

Tuttavia, si rese presto conto che la scienza e l'astronomia non fossero argomenti di suo interesse e fu per questo che nel 1859 decise di concludere la partnership con Whipple per dedicarsi a scatti fotografici completamente differenti.

Il nome di James Black emerse grazie a delle fotografie che scattò ad una Boston completamente devastata dall'incendio del 1872. Da quel momento in poi, Black decise di intraprendere la carriera di fotografo solista, realizzando degli scatti che stupirono l'America.

Nel 1860 Black decise di immortalare degli scatti di Boston da un altro punto di vista. Infatti, salì sulla mongolfiera di Samuel King, la Queen Of The Air, per scattare delle fotografie aeree che riprendevano la città dall'alto.

Nonostante due anni prima il fotografo francese Nadar avesse già fatto la storia grazie alla realizzazione di scatti simili che ritraevano la città di Parigi, le fotografie di James Black stupirono i cittadini americani in quanto furono le prime fotografie aeree realizzate in America.

Un poeta e professore di medicina ad Harvad, Oliver Wendell Holmes, rimase talmente affascinato da questo scatto, da dargli un titolo: "Boston, come la vedono l'aquila e l'oca selvatica". Sempre Holmes, inoltre, affermo che:"Come primo tentativo di fotografia aerea, è nel complesso un notevole successo; ma il suo più grande interesse è mostrare ciò che possiamo sperare di vedere realizzato nella stessa direzione".

Due anni dopo la realizzazione delle fotografie aeree di James Black, questo tipo di fotografia venne utilizzata dalle forze armate dell'Union Army per spiare le truppe confederate, durante la campagna peninsulare in Virginia.

Nonostante la sua evoluzione nel tempo, la fotografia è sempre stata un'arte ed uno strumento necessario per immortalare scene ed avvenimenti.