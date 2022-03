Ecco com'è la situazione sulla Stazione Spaziale Internazionale per un astronauta ESA

Dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina, tutti gli accordi con il governo di Mosca si sono irrimediabilmente inclinati... anche sulla Stazione Spaziale Internazionale. Tra minacce, negazioni e privazioni, la situazione sulla Terra potrebbe sembrare complicata, ma un astronauta dall'ESA ha recentemente commentato quello che sta succedendo.

"Siamo tutti sulla stessa barca a bordo della stazione spaziale", ha dichiarato l'astronauta francese Thomas Pesquet durante l'Expo 2020 di quest'anno a Dubai. "Stiamo lavorando e non ci sono tensioni o divisioni". Attualmente Pesquet non si trova a bordo della struttura orbitante, ma è comunque un astronauta in servizio (a proposito, perché i cosmonauti russi hanno una tuta dello stesso colore dell'Ucraina?).

Questa è una delle prime dichiarazioni pubbliche di un cosmonauta europeo riguardante la situazione attuale sull'ISS. Fino ad adesso l'ESA ha inviato i suoi esperti sulla Stazione Spaziale tramite un razzo Soyuz della Russia. Tuttavia, secondo Pesquet, "in futuro ci saranno principalmente astronauti europei sulla Crew Dragon".

Ciò non è dovuto alla situazione che si sta verificando in Ucraina. "È una specie di conseguenza del fatto che la NASA abbia questa nuova capacità di inviare persone sulla stazione spaziale", ha dichiarato l'uomo durante l'evento. Nonostante la situazione, sia l'ESA che la NASA affermano che le operazioni a bordo della ISS rimangono normali.

Insomma, la situazione sulla Stazione Spaziale Internazionale sembra essere molto più pacata che sulla Terra.