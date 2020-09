Com'è soprannominata la Cadillac One, l'auto presidenziale degli Stati Uniti?

Il Presidente degli Stati Uniti non può certo viaggiare in un'utilitaria: che si tratti di Donald Trump, di Barack Obama o chi prima di loro, per il trasporto del presidente USA vanno rispettati degli standard di sicurezza che solo una vettura è in grado di garantire.

No, per quanto indistruttibile non parliamo del nostro immortale pandino 4x4: la vettura designata al trasporto del presidente degli Stati Uniti è infatti la Cadillac One, considerata da tutti gli esperti del settore come una delle autovetture più sicure al mondo.



Il modello attuale è una Cadillac entrata il servizio nel 2008, ma i dettagli sul modello vengono per ovvie ragioni tenuti segreti, così come fu per le auto utilizzate prima di quest'ultima: ogni automobile dismessa viene infatti smantellata e distrutta con l'ausilio dei servizi segreti, perché nessuno possa mai entrare in possesso di informazioni che non dovrebbero trapelare.



In mancanza di altri riferimenti, comunque, la Cadillac One si concede più di un nomignolo con cui vi fanno riferimento gli addetti: il nome più diffuso è La Bestia (non crediamo ci sia bisogno di spiegarvi il perché), ma piuttosto diffusi sono anche First Car o il nome in codice Stagecoach. A proposito di USA e sicurezza: recentemente Donald Trump ha firmato il ban di TikTok.